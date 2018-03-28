برلماني: الانتخابات في بورسعيد احتفالية وطنية

قال محمود حسين، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، إن هناك احتفالية وطنية بالانتخابات الرئاسية ببورسعيد، مضيفًا: "كل أهل بورسعيد بيشاركوا في هذه الاحتفالية".





وأضاف "حسين" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الرئيس" المذاع على فضائية "العاصمة" أن هناك إقبالاً من كبار السن والشباب على لجان التصويت.





وتابع النائب البرلماني، أن الشعب المصري يصدّر صورة للعالم بمدى الديمقراطية والرقي في مشاركتنا في الانتخابات، قائلًا: "في ناس كانت بتقول الشباب مقاطعة للانتخابات.. أنا عايز أقولهم الشباب هما اللى بينظموا الصفوف قدام اللجان".