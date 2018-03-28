محمد بن سلمان يبحث أزمة صواريخ الحوثيين مع أمين عام الأمم المتحدة

قالت قناة العربية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقي الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وناقش الجانبان عددا من الملفات الساخنة في الشرق الأوسط، في مقدمتها الأزمة اليمنية وتعرض السعودية لصواريخ بالستية ايرانية الصنع أطلقتها ميليشيات الحوثي.
وأوضحت القناة أن اللقاء يأتى بعد ساعات من رسالة لمندوب المملكة الدائم السفير عبدالله المعلمي دعا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة إلى تحمل المسؤولية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين.
وتابعت أن ولي العهد والأمين العام للأمم المتحدة يناقشان أيضا الأزمة السورية فضلا عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وسبل التقدم بعملية السلام المتعثرة، وتجربة السعودية الطويلة في محاربة الإرهاب، حيث إن الرياض ضخت للأمم المتحدة أكثر من مئة مليون دولار خلال السنوات الماضية لمكافحة الإرهاب في العالم.