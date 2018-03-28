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نقيب الصحفيين: الانطلاق في مجال التنمية المرحلة المقبلة للدولة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 06:01 ص
صدى البلد
توك شو
قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين إن الصحافة ووسائل الإعلام لديهما هدف أساسي وهو توعية المواطن بطبيعة المرحلة الحالية.

وأضاف "سلامة "، في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «الرئيس» على قناة «ten»، أننا في مرحلة تثبيت أركان الدولة، متوقعًا أن المرحلة القادمة ستكون الانطلاق في مجال التنمية، خاصة عقب مرورنا بإصلاح اقتصادي وتطوير في البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتوفير مستوى الحياة الكريمة لكافة قطاعات الدولة، بالتزامن مع مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

وأكد أن الدولة المصرية كانت على شفا الانحدار والاقتتال الأهلي وحرق المقرات وتنفيذ حوادث إرهابية من أجل إسقاطها، ولكن 30 يونيو تصدت لذلك.

وأوضح أن نقابة الصحفيين داعمة لفكرة المشاركة في الانتخابات، ونظّمنا أكثر من مؤتمر داخل النقابة لدعم الفكرة، وهناك غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لحل أي مشاكل تواجه الزملاء الصحفيين، لأننا نستهدف إيصال صورة تغطية حيادية للخارج.

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