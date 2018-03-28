نقيب الصحفيين: الانطلاق في مجال التنمية المرحلة المقبلة للدولة

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين إن الصحافة ووسائل الإعلام لديهما هدف أساسي وهو توعية المواطن بطبيعة المرحلة الحالية.





وأضاف "سلامة "، في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج «الرئيس» على قناة «ten»، أننا في مرحلة تثبيت أركان الدولة، متوقعًا أن المرحلة القادمة ستكون الانطلاق في مجال التنمية، خاصة عقب مرورنا بإصلاح اقتصادي وتطوير في البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتوفير مستوى الحياة الكريمة لكافة قطاعات الدولة، بالتزامن مع مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.





وأكد أن الدولة المصرية كانت على شفا الانحدار والاقتتال الأهلي وحرق المقرات وتنفيذ حوادث إرهابية من أجل إسقاطها، ولكن 30 يونيو تصدت لذلك.



