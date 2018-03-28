مُراقبة أمريكية أمام لجان الانتخابات: «المواطنون سعداء بقدرتهم على التصويت بحرية»

رقصت إحدى المُراقبات الأمريكيات، سامانشا نيروف، أمام إحدى اللجان، وأثنت على الانتخابات المصرية، مُشددة على أن التصويت لا يتعلق بالأحزاب أو السياسات بقدر ما يتعلق بأن يصوت المواطنون بحرية وبدون إجبار.





وكتبت سامانثا نيروف -تعمل في مؤسسة "أمريكا ماترس فاونديشن"- في تغريدة على "تويتر": أهلاً من القاهرة، أنا هنا كمُراقب للانتخابات، المواطنون من كل الأعمار يُعبّرون بكبرياء وفرحة عن قدرتهم على التصويت بحرية، مثلما نركّز في مؤسسة "يو إس إيه ماترس ناو".. الديمقراطية ليست عن السياسات والحزب، إنها عن أن يصوّت الأشخاص باختيارهم بلا إجبار".



