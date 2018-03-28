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وزير العدل: 18 ألف قاض يشرفون على العملية الانتخابية مما يؤكد نزاهتها

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:18 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء استراحة موظفي اللجان الثالثة عصرًا جاء حرصًا على إدلاء الموظفين بأصواتهم، وقال: "لدينا 18 ألف قاضٍ للإشراف مما يؤكد على نزاهة العملية الانتخابية".

وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «الرئيس» على قناة «ten»، أن "العملية الانتخابية صارت على أكمل وجه، ونسبة المشاركة كانت جيدة، ونتمنى زيادة الأعداد في اليوم الثالث لإرسال رسالة للعالم الخارجي بأننا نحارب الإرهاب ونبني الوطن"، مضيفاً أنه يجب أن نؤكد على أهداف ثورة 30 يونيو بالمشاركة في التصويت.

وتابع أن "قرار المفوضية بإلغاء الاستراحة قرار صائب مائة فى المائة.. المفوضية أول مرة تقوم بعملها وعلى أكمل وجه وبتنسيق ممتاز"، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا بين القضاة والجيش والشرطة والمراقبين والعملية تسير بصورة رائعة.

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