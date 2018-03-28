خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على مستوى بعض اللاعبين فى ودية مصر واليونان مساء أمس الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم روسيا 2018.





وأضاف "الغندور" خلال برنامجه الغندور والجمهور: "حسام عاشور لم يقدم أداءً مقنعاً خلال وديتى البرتغال واليونان، ولا يستطيع تقديم المجهود الذى يقدمه طارق حامد، بسبب فارق السن".





وتابع: "مؤمن زكريا ليس هو مؤمن لاعب الاهلى الهداف، ومستواه فى تراجع تام بعد احترافه بالدورى السعودى".



