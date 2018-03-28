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رياضة

خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:45 ص
الغندور
الغندور
علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على مستوى بعض اللاعبين فى ودية مصر واليونان مساء أمس الثلاثاء، فى إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم روسيا 2018.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه الغندور والجمهور: "حسام عاشور لم يقدم أداءً مقنعاً خلال وديتى البرتغال واليونان، ولا يستطيع تقديم المجهود الذى يقدمه طارق حامد، بسبب فارق السن".

وتابع: "مؤمن زكريا ليس هو مؤمن لاعب الاهلى الهداف، ومستواه فى تراجع تام بعد احترافه بالدورى السعودى".

وأكمل:" شيكابالا لايجيد فى الدقائق الاخيرة كبديل، وفى حالة تواجده أساسيا يقدم مستوى رائعا، مثلما حدث فى مباراة غانا".

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