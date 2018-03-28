خالد الغندور: «تريزيجيه أفضل 100 مرة للمنتخب من رمضان صبحي».. فيديو

علّق خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على أداء رمضان صبحى خلال لقاء مصر واليونان مساء أمس الثلاثاء، والتى انتهت بخسارة المنتخب المصرى بهدف نظيف، فى إطار استعدادات المنتخبات لكأس العالم روسيا 2018.





وقال الغندور خلال برنامجه الغندور والجمهور المذاع على قناة ltc: "تريزيجيه أفيد وأفضل للمنتخب المصرى من رمضان صبحى، ووجوده فى التشكيل الأساسى مؤثر بشكل كبير بعكس لاعب ويست برومتش".





وتابع:" تريزيجيه من قوام المنتخب وأفضل 100 مرة من رمضان صبحى".



