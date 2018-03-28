ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد الغندور: «تريزيجيه أفضل 100 مرة للمنتخب من رمضان صبحي».. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:16 ص
الغندور
الغندور
علّق خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، على أداء رمضان صبحى خلال لقاء مصر واليونان مساء أمس الثلاثاء، والتى انتهت بخسارة المنتخب المصرى بهدف نظيف، فى إطار استعدادات المنتخبات لكأس العالم روسيا 2018.

وقال الغندور خلال برنامجه الغندور والجمهور المذاع على قناة ltc: "تريزيجيه أفيد وأفضل للمنتخب المصرى من رمضان صبحى، ووجوده فى التشكيل الأساسى مؤثر بشكل كبير بعكس لاعب ويست برومتش".

وتابع:" تريزيجيه من قوام المنتخب وأفضل 100 مرة من رمضان صبحى".

وشارك رمضان صبحى أساسيًا أمام اليونان وخرج قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: «في لاعيبة كتير في منتخب مصر هتتفور»

العامة للاستعلامات: تصويت الفريق «شفيق» ينفي مزاعم الإعلام الأجنبي.. صور

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

اليونان تتقدم على منتخب مصر بهدف نظيف.. فيديو

كوبر: معسكر سويسرا إيجابي.. وحاولنا رؤية اللاعبين الجدد

حسن شحاتة: لاعبو المنتخب يعتمدون على الله ثم محمد صلاح.. فيديو

رضا «عبدالعال» معلقاً على هزيمة مصر أمام اليونان: «أنا فرحان في كوبر».. فيديو

الأرصاد الجوية : لا يوجد ما يمنع من ممارسة الأنشطة اليومية أو التصويت الانتخابي.. فيديو

تنصيب لاعب مسلم قائدا لـ «منتخب» إسرائيل

البرازيل تثأر من ألمانيا وتستعيد جزءا من كبريائها بعد هزيمة 2014 الكارثية

أول تعليق من نتنياهو بعد خروجه من المستشفى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

شاهد .. إصابة قوية للاعب الأهلي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

نجم الزمالك وفيينورد السابق يفجر مفاجأة عن أكثر المستفيدين من معسكر المنتخب

إيهاب لهيطة يرفض استمرار المؤتمر الصحفي لمباراة مصر واليونان بسبب "المشروبات الكحولية"

منتخب مصر يخسر أكثر من 100 نقطة في تصنيف الفيفا بسبب وديتي البرتغال واليونان

رضا «عبدالعال» معلقاً على هزيمة مصر أمام اليونان: «أنا فرحان في كوبر».. فيديو

إسبانيا تسحق الأرجنتين 6 /1 .. وميسي يغادر المدرجات.. فيديو

خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو

حسن شحاتة: لاعبو المنتخب يعتمدون على الله ثم محمد صلاح.. فيديو

أزارو يشارك في فوز المغرب على أوزبكستان وديا بالدار البيضاء.. فيديو

«تركي آل الشيخ» معلقاً على هزيمة السعودية من بلجيكا: نحن أبطال في «البلاي ستيشن»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

فيديو

خالد الغندور: «تريزيجيه أفضل 100 مرة للمنتخب من رمضان صبحي».. فيديو
أول تعليق لـ «خالد الغندور» على هزيمة مصر أمام اليونان.. وتغييرات كوبر.. فيديو
خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو
رضا عبدالعال يستبعد «شناوي» الزمالك من حراس مرمى المنتخب المتوقعين في كأس العالم.. فيديو
«المصريين الأحرار»: نعد كوادر شبابية للترشح في انتخابات المحليات المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ