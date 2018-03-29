7 حيل لحماية صدرك من الترهلات

هل تعانى من الصدر المترهل والتجاعيد في الثدي إليك حيلة فعالة لحماية ثديك من الترهل وظهور التجاعيد والاحتفاظ بشبابه وجماله لأطول فترة ممكنة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..





1-ابتعدى عن الحمالات الضيقة فهى قد تتسبب في تعجيل ظهور تجاعيد الثديين.

2- انزعي الحمالات في المنزل لأن ذلك سيسمح لعضلات الصدر بحمل الثدي مما يجعله مشدودًا وقويًا.

3-ضعى كريم واق من أشعة الشمس علي ثدييك للتقليل من تلف البشرة مما يمنع من ظهور التجاعيد.

4-لحماية الثدى من التجاعيد استخدمى فرشاة لتقشير بشرة الثدي وإزالة الخلايا الميتة

5-مارسى التمارين الرياضية فهى تساعد على الاحتفاظ بشباب منطقة الثدي لأطول فترة ممكنة.

6-تناولى الأطعمة الغنية بالكولاجين فهى تمنع ظهور تجاعيد الثديين