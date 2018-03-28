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أخبار العالم

الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:29 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
أبرز الإعلام الأمريكي موقف امرأة مصرية حملت زوجها على ظهرها، ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وتحت عنوان "امرأة تحمل زوجها للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية" نشر موقع هيئة الإذاعة الأمريكية "إيه بي سي": حملت هبة رجب زوجها المريض للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية، وتبلغ هبة رجب من العمر 32 عامًا وهي أم لثلاثة أطفال تساعد زوجها لمدة سنوات تقريباً.

ويعاني خالد البدوي من هشاشة العظام والفشل الكلوي والتهاب الكبد بي وسي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز، ونشر الموقع صورًا لزوجها وهو يصوّت في اللجنة الانتخابية.
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور
الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور

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