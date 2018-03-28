الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور

أبرز الإعلام الأمريكي موقف امرأة مصرية حملت زوجها على ظهرها، ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.





وتحت عنوان "امرأة تحمل زوجها للتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية" نشر موقع هيئة الإذاعة الأمريكية "إيه بي سي": حملت هبة رجب زوجها المريض للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية، وتبلغ هبة رجب من العمر 32 عامًا وهي أم لثلاثة أطفال تساعد زوجها لمدة سنوات تقريباً.



