ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

كرواتيا تفضل عرضاً إسرائيلياً لتوريد مقاتلات «إف 16» لقواتها الجوية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:55 ص
صدى البلد
رويترز
قال مجلس الدفاع الوطني الكرواتي يوم الثلاثاء إنه يوصي بأن تقبل كرواتيا عرضا إسرائيليا بتزويد القوات الجوية بمقاتلات إف 16.

كانت كرواتيا طلبت العام الماضي من خمس دول، هي السويد وإسرائيل والولايات المتحدة واليونان وكوريا الجنوبية، التقدم بعروض للفوز بعقود لتوريد طائرات مقاتلة.

ويتضمن العرض الإسرائيلي، الذي ذكرت تقارير إعلامية أن قيمته تبلغ حوالي 500 مليون دولار، سربا من 12 طائرة إف 16 مستخدمة بالفعل.

وقال المجلس الذي يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الدفاع "قبل مجلس الدفاع بأن إسرائيل قدمت أفضل العروض وقدم توصية للحكومة بناء على ذلك".

ويتعين على الحكومة الآن أن توافق رسميا على توصية المجلس.

كانت شركة ساب السويدية قد عرضت سربا من مقاتلات جريبن الجديدة مقابل حوالي 800 مليون يورو (992 مليون دولار) وفقا لوسائل إعلام محلية.

وانضمت كرواتيا إلى حلف شمال الأطلسي في 2009 وإلى الاتحاد الأوروبي في 2013.

وتعتمد قواتها الجوية حاليا على مقاتلات ميج 21 القديمة.

ترشيحاتنا

10 معلومات عن «أبي أحمد» أول رئيس وزراء إثيوبي مسلم

إيران مهددة بالحرمان من المشاركة في كأس العالم

العامة للاستعلامات: تصويت الفريق «شفيق» ينفي مزاعم الإعلام الأجنبي.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

«وليد العاق» أشهر مواطن مصري في انتخابات الرئاسة.. من هو؟

إيهاب لهيطة يرفض استمرار المؤتمر الصحفي لمباراة مصر واليونان بسبب "المشروبات الكحولية"

أسامة كمال يعلق على خسارة المنتخب أمام اليونان .. فيديو

أول تصريح لـ «بن سلمان» عن صواريخ الحوثي

أول تعليق من نتنياهو بعد خروجه من المستشفى

10 فوائد خطيرة للبصل المشوي.. رقم 6 ستذهلك

الفريق أحمد شفيق يدلي بصوته في انتخابات مصر 2018.. فيديو وصور

عاجل.. انطلاق صافرات الإنذار في «شيلو» الإسرائيلية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

«وليد العاق» أشهر مواطن مصري في انتخابات الرئاسة.. من هو؟

حارس الأهلي السابق: اسم واحد قادر على حراسة مرمى مصر في المونديال

«الأرصاد»: تساقط الأمطار على 3 مناطق وانخفاض شديد في درجات الحرارة غدا

مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ«معتز مطر» من داخل لجنة انتخابية.. فيديو

شاهد .. إصابة قوية للاعب الأهلي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده أمام كوستاريكا

حسن شحاتة عن تشكيلة المنتخب أمام اليونان: «إحنا مينضحكش علينا».. فيديو

الفيوم تشهد مشاركة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

نجم الزمالك وفيينورد السابق يفجر مفاجأة عن أكثر المستفيدين من معسكر المنتخب

إيهاب لهيطة يرفض استمرار المؤتمر الصحفي لمباراة مصر واليونان بسبب "المشروبات الكحولية"

منتخب مصر يخسر أكثر من 100 نقطة في تصنيف الفيفا بسبب وديتي البرتغال واليونان

رضا «عبدالعال» معلقاً على هزيمة مصر أمام اليونان: «أنا فرحان في كوبر».. فيديو

مُراقبة أمريكية أمام لجان الانتخابات: «المواطنون سعداء بقدرتهم على التصويت بحرية»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

فيديو

خالد الغندور: «تريزيجيه أفضل 100 مرة للمنتخب من رمضان صبحي».. فيديو
أول تعليق لـ «خالد الغندور» على هزيمة مصر أمام اليونان.. وتغييرات كوبر.. فيديو
خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو
رضا عبدالعال يستبعد «شناوي» الزمالك من حراس مرمى المنتخب المتوقعين في كأس العالم.. فيديو
«المصريين الأحرار»: نعد كوادر شبابية للترشح في انتخابات المحليات المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ