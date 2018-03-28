5000 تذكرة مجانية لمباراة المصري ومونانا لمن صوتوا في الانتخابات الرئاسية

قرّر مجلس ادارة المصري برئاسة سمير حلبية منح كل مشجع يقوم بالتصويت في الانتخابات خلال اليوم الاربعاء تذكرة للمدرج الشرقي لحضور مباراة المصري ومونانا الجابوني والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من أبريل المقبل تشجيعًا من مجلس إدارة النادي المصري لجماهيره العظيمة على المشاركة الإيجابية في أداء الواجب الوطني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية .





وأكدت إدارة النادي أنه في حالة زيادة عدد الذين قاموا بالتصويت عن خمسة آلاف مشجع ، فإنه سيتم إجراء قرعة لاختيار خمسة آلاف مشجع لحضور المباراة على أن يحق لباقي الجماهير المشاركة في القرعات التالية لحضور المباريات التي تقام على ستاد المصري خلال الفترة المقبلة من المدرج الشرقي حتى يتم الانتهاء بالكامل من العدد الذي قام بالتصويت.



