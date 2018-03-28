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5000 تذكرة مجانية لمباراة المصري ومونانا لمن صوتوا في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
قرّر مجلس ادارة المصري برئاسة سمير حلبية منح كل مشجع يقوم بالتصويت في الانتخابات خلال اليوم الاربعاء تذكرة للمدرج الشرقي لحضور مباراة المصري ومونانا الجابوني والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من أبريل المقبل تشجيعًا من مجلس إدارة النادي المصري لجماهيره العظيمة على المشاركة الإيجابية في أداء الواجب الوطني بالتصويت في الانتخابات الرئاسية .

وأكدت إدارة النادي أنه في حالة زيادة عدد الذين قاموا بالتصويت عن خمسة آلاف مشجع ، فإنه سيتم إجراء قرعة لاختيار خمسة آلاف مشجع لحضور المباراة على أن يحق لباقي الجماهير المشاركة في القرعات التالية لحضور المباريات التي تقام على ستاد المصري خلال الفترة المقبلة من المدرج الشرقي حتى يتم الانتهاء بالكامل من العدد الذي قام بالتصويت.

ولفتت الإدارة إلى أنه سوف يتواجد مندوبون من النادي المصري خارج مقار اللجان الانتخابية الفرعية لتسجيل بيانات السادة الناخبين الراغبين في حضور المباراة المذكورة وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء.

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