لا تتخلصي من نوى التمر لفائدة لن تخطر ببالك

شعرك يتساقط سريعا إليك وصفة سريعة المفعول لتغذية الشعر ومنحه كثافة وإكسابه الطول المناسب وتعمل على منع تقصف الشعر ومنحه الرطوبة إليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"





مكونات الوصفة:





نصف ملعقة من جوزة الطيب المطحون

5 مسامير من القرنفل المطحونة

ملعقة من خشب الصندل

ملعقة صغيرة من زيت الجرجير

نوى التمر المطحون





طريقة الاستخدام: