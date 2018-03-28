لا تتخلصي من نوى التمر لفائدة لن تخطر ببالك

شعرك يتساقط سريعا إليك وصفة سريعة المفعول لتغذية الشعر ومنحه كثافة وإكسابه الطول المناسب وتعمل على منع تقصف الشعر ومنحه الرطوبة إليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه تقدمها خبيرة التجميل نانيس سليم لـ"صدى البلد"
مكونات الوصفة:
نصف ملعقة من جوزة الطيب المطحون
5 مسامير من القرنفل المطحونة
ملعقة من خشب الصندل
ملعقة صغيرة من زيت الجرجير
نوى التمر المطحون
طريقة الاستخدام:
أمزجى المكونات ثم قومي بتدليك فروة رأسك بها مع تغطية الرأس بغطاء قطني مبلل بالماء الدافئ واتركي المزيج على شعرك لمدة نصف ساعة على الأقل ويمكنك تكرار الوصفة مرة أسبوعيًا لمدة شهر وستلاحظين النتيجة.