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فن

شاهد.. دنيا عبد العزيز تدلي بصوتها في انتخابات رئاسة الجمهورية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
سعيد فراج
حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على المشاركة في انتخابات رئاسة الجمهورية في اليوم الثاني لعملية التصويت، إذ شاركت صورة لها عبر "انستجرام" ظهرت فيها داخل لجنتها الانتخابية، مع رجال الجيش، وعلى اصبعها الحبر الفسفوري، بعد أن أدلت بصوتها، في انتخابات رئاسة الجمهورية، "مصر 2018".

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.
شاهد.. دنيا عبد العزيز تدلي بصوتها في انتخابات رئاسة الجمهورية

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