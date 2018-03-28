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أيرلندا تضع اسم الفتاة الفلسطينية «عهد التميمي» على أحد شوارعها

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:52 ص
أيرلندا تضع اسم الفتاة
أيرلندا تضع اسم الفتاة الفلسطينية "عهد" على أحد شوارعها
محمد شحتة
تضامنت الحكومة الأيرلندية، مع الناشطة الفلسطينية، عهد التميمي، ووضعت اسمها على أحد شوارعها.

وقالت البطلة الفلسطينية عهد التميمى إن "كل شئ فداء فلسطين" وذلك ردا على سؤال مذيعة إحدى الفضائيات حول شعورها عقب القبض على أفراد عائلتها، واستشهاد آخرين. 

يذكر أن عهد التميمي، الفتاة ذات الـ16 ربيعا، تعتقد للوهلة الأولى أنها تعيش في حياة رغدة، ولدت وفي فمها ملعقة ذهب، بملامحها الاوروبية وشعرها الاشقر وبشرتها البيضاء، لم تكن تعلم أن هذه الفتاة أصبحت أيقونة للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. 

ولدت عهد في عام 2001، لتفتح عينها على عائلة مناضلة ضد الاحتلال، والدها هو باسم التميمي الذي اعتقل أكثر من مرة على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي، وانتهى امره مشلولا، ووالدتها المناضلة ناريمان التميمي التي اعتقلت ما يقرب من 5 مرات، لتصبح عهد امتدادا لهذه العائلة. 

وكان الاحتلال الإسرائيلي يرفض كل يوم الإفراج عنها، ليعبروا عن بشاعة احتجاجهم على صوت المراة الفلسطينية، إلا هيهات لهذا الغرض، ستظل المناضلة الفلسطينية رمزا للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ستظل عهد رمزا وخاصة في احتفال العالم بيوم المرأة ليتذكر هذا العالم أن هناك فتاة بجيوش دول محتلة، تقف أمام بطشهم لتعلن رفضها للواقع، وتكون مثالا على النضال الفلسطيني.

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