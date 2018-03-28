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أخبار العالم

سفير روسي يحذر من «حرب باردة» إذا استمرت الحملة ضد موسكو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 06:38 ص
صدى البلد
رويترز
قال سفير روسيا لدى استراليا اليوم الأربعاء إن العالم سيدخل "حالة حرب باردة" إذا واصل الغرب تحيزه ضد موسكو ردًا على الهجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وقال السفير جريجوري لوجفينوف للصحفيين في كانبيرا "يجب أن يفهم الغرب أن الحملة المناهضة لروسيا لا مستقبل لها. إذا استمرت، فسوف ندخل في حالة حرب باردة".

وتنفي روسيا أي ضلوع في الهجوم بغاز لأعصاب في الرابع من مارس على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته في انجلترا.

وطردت الولايات المتحدة وحكومات في أنحاء أوروبا دبلوماسيين روسا بشكل جماعي ردا على الهجوم.

وقالت استراليا أمس إنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين مما دعا لوجفينوف إلى الحديث على عجل إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء.

ورفض لوجفينوف المزاعم بأن موسكو مسؤولة عن الهجوم وقال إن بلاده لم تحدد حتى الآن ردها على الإجراء الدبلوماسي من جانب حلفاء بريطانيا.

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