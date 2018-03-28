سفير روسي يحذر من «حرب باردة» إذا استمرت الحملة ضد موسكو

قال سفير روسيا لدى استراليا اليوم الأربعاء إن العالم سيدخل "حالة حرب باردة" إذا واصل الغرب تحيزه ضد موسكو ردًا على الهجوم بغاز الأعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.





وقال السفير جريجوري لوجفينوف للصحفيين في كانبيرا "يجب أن يفهم الغرب أن الحملة المناهضة لروسيا لا مستقبل لها. إذا استمرت، فسوف ندخل في حالة حرب باردة".





وتنفي روسيا أي ضلوع في الهجوم بغاز لأعصاب في الرابع من مارس على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته في انجلترا.





وطردت الولايات المتحدة وحكومات في أنحاء أوروبا دبلوماسيين روسا بشكل جماعي ردا على الهجوم.





وقالت استراليا أمس إنها ستطرد دبلوماسيين روسيين اثنين مما دعا لوجفينوف إلى الحديث على عجل إلى وسائل الإعلام صباح الأربعاء.



