ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

«الحياة»: المسيرات الشبابية بالعريش في الشوارع دليل الإقبال على الانتخابات

الأربعاء 28/مارس/2018 - 06:56 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
اعتبرت صحيفة "الحياة" السعودية المسيرات الشبابية التي جابت شوارع العريش وغيرها في أنحاء الجمهورية مُعبّرة عن فرحة المصريين بالنزول للتصويت دليلاً على إقبال المصريين على الانتخابات.

وتحدّثت الصحيفة عن مسيرة في شارع 23 يوليو الشهير بالعريش، حيث طاف العشرات من الشباب الشوارع مرتدين قمصاناً عليها شعار "تحيا مصر" ملوحين بالأعلام المصرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المسيرة "تحمل دلالة خاصة كونها نظمت في العريش أحد أكثر البؤر الملتهبة في مصر ضمن نطاق مكافحة الإرهاب".

وتحدثت الصحيفة عن مسيرات في معظم محافظات مصر، وشهدت القاهرة أيضًا مسيرات في أحياء راقية وأخرى شعبية وسط أجواء احتفالية جابت الشوارع، ونظمت عروضًا راقصة أمام مقرات الاقتراع في طريقها.

وفي الاسكندرية نظم السلفيون مسيرة تصدرها ملتحون بجلابيب قصيرة وخلفهم نساء منتقبات رفعن صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعارات "تحيا مصر".

وعلقت الصحيفة أن تلك المسيرات رسخت الانطباع بكثافة الإقبال على الاقتراع، وبانتظار إعلان النسب الدقيقة من الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

ترشيحاتنا

خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

«التضامن» تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية 5 أبريل ويعقبها مهلة أسبوع لدفع الاشتراك

حكم الإقامة للصلاة للمنفرد

«أبوشقة»: المادة 43 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تفرض غرامة على مقاطع الانتخابات

معمر سوهاجي يشارك في الانتخابات الرئاسية .. صور

أول تعليق من مارادونا بعد سداسية إسبانيا بمرمى الأرجنتين

مصرع 3 أشخاص في حادث طعن داخل مسجد شرق السودان

خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو

الشاطر: رمضان صبحي يرفض العودة للنادي الأهلي في الوقت الحالي.. فيديو

حملة «موسى مصطفى موسى»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية مستمر.. ويزداد في بعض المحافظات

العناية الإلهية تنقذ أسرة من الاحتراق داخل مسكنهم الجديد بجنوب بورسعيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

رجال الجيش والشرطة يواصلون مساعدة المسنين للإدلاء بأصواتهم في كفر الشيخ.. صور

«الحناطير» تنقل سيدات «الزمالك» إلى لجان التصويت.. صور

فيديو

خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو
الشاطر: رمضان صبحي يرفض العودة للنادي الأهلي في الوقت الحالي.. فيديو
خالد الغندور: «تريزيجيه أفضل 100 مرة للمنتخب من رمضان صبحي».. فيديو
أول تعليق لـ «خالد الغندور» على هزيمة مصر أمام اليونان.. وتغييرات كوبر.. فيديو
خالد الغندور: مستوى مؤمن زكريا تراجع.. وحسام عاشور غير مقنع.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ