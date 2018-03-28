«الحياة»: المسيرات الشبابية بالعريش في الشوارع دليل الإقبال على الانتخابات

اعتبرت صحيفة "الحياة" السعودية المسيرات الشبابية التي جابت شوارع العريش وغيرها في أنحاء الجمهورية مُعبّرة عن فرحة المصريين بالنزول للتصويت دليلاً على إقبال المصريين على الانتخابات.





وتحدّثت الصحيفة عن مسيرة في شارع 23 يوليو الشهير بالعريش، حيث طاف العشرات من الشباب الشوارع مرتدين قمصاناً عليها شعار "تحيا مصر" ملوحين بالأعلام المصرية.





ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المسيرة "تحمل دلالة خاصة كونها نظمت في العريش أحد أكثر البؤر الملتهبة في مصر ضمن نطاق مكافحة الإرهاب".





وتحدثت الصحيفة عن مسيرات في معظم محافظات مصر، وشهدت القاهرة أيضًا مسيرات في أحياء راقية وأخرى شعبية وسط أجواء احتفالية جابت الشوارع، ونظمت عروضًا راقصة أمام مقرات الاقتراع في طريقها.





وفي الاسكندرية نظم السلفيون مسيرة تصدرها ملتحون بجلابيب قصيرة وخلفهم نساء منتقبات رفعن صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعارات "تحيا مصر".



