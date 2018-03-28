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أخبار البلد

الشرق الأوسط: أهالي روضة سيناء يصوّتون «ثأراً» من داعش

الأربعاء 28/مارس/2018 - 06:57 ص
صدى البلد
قسم الخارجي
نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "أهالي روضة سيناء يصوّتون "ثأراً" من "داعش"" أن الناخبين في قرية الروضة بمحافظة شمال سيناء صوّتوا في الانتخابات، وهي المنطقة التي شهدت أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ البلاد نفذها داعش، وعللت الصحيفة الإقبال الكثيف على التصويت بأنه "ثأر" من التنظيم الإرهابي.

وتقول المؤشرات الأولية أن نسبة التصويت في "الروضة" أمس ثاني أيام الانتخابات وصلت إلى 45%.

وتحدث للصحيفة ناجون من المذبحة التي شهدتها القرية قبل 5 أشهر أثناء صلاة الجمعة، وقال أحدهم أنه "يأمل في أن تسهم الانتخابات في القضاء على مسلحي داعش".

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب النور وهو أكبر الأحزاب السلفية في مصر حرص على أن يسجل حضوراً واضحاً في الاقتراع، وساهموا في حشد أعضاء الحزب للتصويت في الانتخابات.

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