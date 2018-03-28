أول قبطي يفوز برحلة «عمرة» في قرعة الناخبين بالوادي الجديد

أجرت محافظة الوادي الجديد القرعة العلنية التي أشرفت عليها ونظمتها الجمعية الشرعية بالممشى السياحي بمدينة الخارجة وتم من خلالها اختيار 25 شخصًا من الناخبين بلجان مركزي الخارجة وباريس.





وأقيمت القرعة العلنية بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، ومسئولي الجمعية الشرعية بالخارجة، وأعداد غفيرة من المواطنين.





وقال عادل آدم، مدير الجمعية الشرعية بالخارجة: إن هذه الرحلات قدمت كمنحة من جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لأبناء المحافظة لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.





وأوضح أن ما تم هو جزء من القرعة العلنية وسوف يتم استكمال القرعة على باقي الرحلات للمشاركين اليوم بجميع لجان المحافظة، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة.





وأضاف أن أسماء الفائزين برحلة العمرة من خلال القرعة العلنية من أبناء مركزي الخارجة وباريس جاءت كالآتي: