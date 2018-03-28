أول قبطي يفوز برحلة «عمرة» في قرعة الناخبين بالوادي الجديد

أجرت محافظة الوادي الجديد القرعة العلنية التي أشرفت عليها ونظمتها الجمعية الشرعية بالممشى السياحي بمدينة الخارجة وتم من خلالها اختيار 25 شخصًا من الناخبين بلجان مركزي الخارجة وباريس.
وأقيمت القرعة العلنية بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة، ومسئولي الجمعية الشرعية بالخارجة، وأعداد غفيرة من المواطنين.
وقال عادل آدم، مدير الجمعية الشرعية بالخارجة: إن هذه الرحلات قدمت كمنحة من جمعية رجال الأعمال والمستثمرين لأبناء المحافظة لحثهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن ما تم هو جزء من القرعة العلنية وسوف يتم استكمال القرعة على باقي الرحلات للمشاركين اليوم بجميع لجان المحافظة، وذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية بالمحافظة.
وأضاف أن أسماء الفائزين برحلة العمرة من خلال القرعة العلنية من أبناء مركزي الخارجة وباريس جاءت كالآتي:
فاز مينا نان سبيل من "لجنة مدرسة أبو بكر الصديق"، برحلة عمرة ويعتبر أول قبطي فاز برحلة العمرة حيث سيتم تعويضها له بمبلغ مالى بما يعادل قيمة العمرة وذلك وفق الشروط المنظمة للمسابقة نظرًا لاختياره من خلال القرعة العلنية أمس.
وفاز بلجنة مدرسة الزهور "هالة سعيد شمس محمد، رمضان جمال حسين"، لجنة مدرسة الأمل "ناصر عبد الفتاح سيد محمد، عبد المنعم حسين رضوان"، لجنة مدرسة التجريبية "عبد الفتاح حسن أحمد حسن"، لجنة الوادي بنات "سهام عمر علي حامد، جيهان مختار أحمد"، لجنة ناصر الإعدادية المشتركة "محمد عبد المنعم أحمد محمد، صفاء سيد غالي يوسف"، لجنة الشئون الاجتماعية القديمة "هناء حسن محمود"، لجنة 6 أكتوبر "سيد أحمد عبد الراضي".
وتابع: لجنة مكتب الصحة "أحمد عبد الله عبد المعز مبادر"، لجنة مدرسة البنين الابتدائية "محمد عمر محمد بركة، موسى محمد حمود"، لجنة المعهد الديني "إسلام سيد حسن سيد، سعاد عبد الفضيل إبراهيم"، لجنة مدرسة المنيرة "سماح محمد قنديل"، لجنة قرى ناصر الثورة "نادية محمد هاشم عبد السلام"، عطيات سيد عيسى علي"، لجنة بولاق "رغدة صلاح مقصود"، لجنة صنعاء "عبد الله إسماعيل أحمد"، لجنة بغداد "عادل أحمد محمد"، لجنة باريس "حسن محمد آدم عبد السلام، أسماء سمير محمد".
وقدَّم المحافظ التهنئة لمن حالفهم الحظ متمنيًا مزيدًا من المشاركة الإيجابية خلال العملية الانتخابية لحصول أكبر عدد من المواطنين المشاركين على رحلات عمرة أخرى ضمن المنح المقدمة للمحافظة من رجال الأعمال والبالغ عددها 150 رحلة عمرة.