الصحافة السعودية: مسيرات في شوارع مدن مصرية تعكس الإقبال على الانتخابات و«كبار العلماء» بالرياض يحذر من قناة «الجزيرة»

مفتي فلسطين: إسرائيل تحاول السيطرة على «الأقصى» وإقامة «الهيكل»

«الحياة»: المسيرات الشبابية في الشوارع دليل على إقبال المصريين على الانتخابات

الشرق الأوسط: أهالي روضة سيناء يصوّتون "ثأرًا" من "داعش"

الحياة: إسرائيل تحاول السيطرة على الأقصى لإقامة الهيكل

هيئة كبار العلماء بالسعودية تحذر من "الجزيرة" وتصفها بقناة التضليل





اهتمت الصحف السعودية بالشئون الإقليمية والمحلية أبرزها تغطية الانتخابات الرئاسية المصرية، والتطورات حول وضع مسجد الأقصى بعد الانتهاكات الإسرائيلية.





اعتبرت صحيفة الحياة "السعودية" المسيرات الشبابية التي جابت شوارع العريش وغيرها في أنحاء الجمهورية دليلا على إقبال المصريين على الانتخابات.





وتحدثت الصحيفة عن مسيرة في شارع 23 يوليو الشهير بالعريش، حيث طاف العشرات من الشباب الشوارع مرتدين قمصانا عليها شعار "تحيا مصر" ملوحين بالأعلام المصرية.





ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المسيرة "تحمل دلالة خاصة كونها نظمت في العريش أحد أكثر البؤر الملتهبة في مصر ضمن نطاق مكافحة الإرهاب".





وتحدثت الصحيفة عن مسيرات في معظم محافظات مصر، وشهدت القاهرة أيضا مسيرات في أحياء راقية وأخرى شعبية وسط أجواء احتفالية جابت الشوارع، ونظمت عروضا راقصة أمام مقرات الاقتراع في طريقها.





وفي الاسكندرية نظم السلفيون مسيرة تصدرها ملتحون بجلابيب قصيرة وخلفهم نساء منتقبات رفعن صور الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعارات "تحيا مصر".





وعلقت الصحيفة أن تلك المسيرات رسخت الانطباع بكثافة الإقبال على الاقتراع،وبانتظار إعلان النسب الدقيقة من الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.





صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت تحت عنوان "اهالي روضة سيناء يصوتون "ثأرا" من "داعش"" أن الناخبين في قرية الروضة بمحافظة شمال سيناء صوتوا في الانتخابات، وهي منطقة شهدت أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ البلاد نفذها داعش، وعللت الصحيفة الإقبال الكثيف على التصويب بأنه "ثأر" من التنظيم الإرهابي.





وتقول المؤشرات الأولية أن نسبة التصويبة في "الروضة" أمس ثاني أيام الانتخابات وصلت إلى 45%.





وتحدث للصحيفة ناجون من المذبحة التي شهدتها القرية قبل 5 أشهر أثناء صلاة الجمعة، وقال أحدهم أنه "يأمل في أن تسهم الانتخابات في القضاء على مسلحي داعش".





وأشارت الصحيفة إلى أن حزب النور وهو أكبر الأحزاب السلفية في مصر حرص على أن يسجل حضورا واضحا في الاقتراع، وساهموا في حشد أعضاء الحزب للتصويت في الانتخابات.





وفي الشأن الفلسطيني، نشرت صحيفة "الحياة" اللندنية أن التوتر خيم على مدينة القدس أمس الثلاثاء، بعد أن سمحت سلطات الاحتلال لليهود المتدينين إقامة طقوس ذبح قرابين الفصح اليهودي في ساحة القصور الأموية المتاخمة لساحة حائط البراق جنوب المسجد الأقصى المبارك.





ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية بأن شرطة الاحتلال رفعت حالة التأهب والاستنفار في البلدة القديمة في القدس، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في أيام "الفصح العبري" نهاية الشهر الجاري، ويتزامن الاحتفال مع فعاليات يوم الأرض.





واقتحمت مجموعات دينية باحات الأقصى أثناء الليل، وعلقت منشورات على الجدران تطالب المسلمين بإخلائه بعد السابعة صباح الجمعة لإتاحة المجال أمام اليهود للصلاة فيه.





وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية قبل عيد الفصح حكما يجيز لليهود الصلاة في باحات الأقصى، وزعمت أن ذلك حقهم مثل العرب.





ونقلت الصحيفة عن مفتي فلسطين الشيخ محمد حسين أن الفلسطينيين يرفضون أي ممارسة إسرائيلية في المسجد الأقصى وباحاته، وأوضح "«الأقصى وباحاته التي تبلغ مساحتها 144 دونمًا هي للمسلمين، ولا يحق لليهود إقامة أي طقوس دينية فيها». وقال إن إسرائيل تجري محاولات دائمة وحثيثة للسيطرة على باحات المسجد، وإقامة الهيكل المزعوم فيها».





وفي الشأن المحلي السعودي نشرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "كبار العلماء" تحذر: قناة "جزيرة قطر" أذكت الصراعات وأصبحت بوقا للإرهاب" أن الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حذرت من قنوات وصفتها بـ"قنوات التضليل والفتنة"، حيث أشعلت الكثير من الصراعات، وأصبحت بوقا للجماعات الإرهابية، والجزيرة تأتي في طليعتها.





وأضاف بيان الهيئة أن "الجزيرة" تعطي للناس صورا مزيفة في قضايا الأمة ومشكالتها، ولا تكف عن اختلاق الأكاذيب.





وجاء في البيان: أن ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر كانت ولازالت منبرا لدعاة الإرهاب وقادته، إذا دأبت وبشكل حصري على نشر خطابات زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أسامة بن لادن وخلفه، ونشرت خطابات لإرهابيين رفعوا السلاح في السعودة في فترات سابقة.



