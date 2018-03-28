مواجهة بين ستيفنز وازارينكا في قبل النهائي بـ «ميامي»

احتاجت سلون ستيفنز إلى أكثر من ساعة واحدة بقليل لتفوز على الألمانية انجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا 6-1 و6-2 وتبلغ الدور قبل النهائي في بطولة ميامي المفتوحة للتنس للمرة الأولى أمس الثلاثاء.





وسددت بطلة أمريكا المفتوحة الضربة الناجحة رقم 22 لها في اللقاء في نقطة المباراة لتسحق كيربر المصنفة العاشرة في البطولة وتضرب موعدا مع فيكتوريا أزارينكا الفائزة باللقب ثلاث مرات والتي فازت 7-5 و6-3 على كارولينا بليسكوفا المصنفة السادسة عالميا.





وضمن الفوز ظهور ستيفنز البالغ عمرها 25 عامًا للمرة الأولى ضمن أول عشر مصنفات عالميا عندما يصدر التصنيف الجديد لاتحاد اللاعبات المحترفات بعد البطولة.





والفوز في مباراة الثلاثاء هو الثاني على التوالي لستيفنز على لاعبة سبق لها تصدر التصنيف العالمي بعد انتصارها على جاربين موجوروزا المصنفة الثالثة في البطولة لتصل إلى دور الثمانية يوم الاثنين.





وقالت ستيفنز إن ثبات المستوى كان مفتاح انتصارها على كيربر.





وأبلغت الصحفيين "عندما تواجه لاعبة مثل انجي يكون عليك اللعب بأسلوب جيد. وبعد ذلك عليك التأكد من استمرار اللعب بهذا الأسلوب الجيد.





"مثل العديد من المرات من الممكن أن تغامر وتبدأ في فعل أشياء مختلفة".





وواجهت ستيفنز نقطة واحدة لكسر إرسالها في طريقها لأول ظهور في الدور قبل النهائي منذ فوزها ببطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي.





وقالت كيربر، التي كانت تلعب بعد أقل من 24 ساعة من فوزها في ثلاث مجموعات على وانغ يافان الصاعدة من التصفيات في مباراة استغرقت حوالي ثلاث ساعات، إن جدول مبارياتها المزدحم بدأ يؤثر عليها.





وأضافت اللاعبة الألمانية "كنت أشعر بالفعل ببعض الارهاق اليوم. بالطبع كانت الرياح شديدة لكني لعبت العديد من المباريات في الأشهر الثلاثة الأخيرة وتأثر جسدي بذلك اليوم".





وواصلت أزارينكا مشوارها القوي في ميامي حيث انتصرت الآن في 11 مباراة على التوالي منذ تتويجها باللقب عام 2016.



