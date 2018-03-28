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«التضامن» تجري قرعة حج الجمعيات الأهلية 5 أبريل ويعقبها مهلة أسبوع لدفع الاشتراك

الأربعاء 28/مارس/2018 - 07:53 ص
صدى البلد
أ ش أ
تجري وزارة التضامن الاجتماعي القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1439 - 2018 لجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعجوزة يوم 5 أبريل المقبل.

وقال مصدر مسئول بالوزارة -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- إن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اعتمد أسعار برامج الحج وفقًا للمستوى، وتصنيف الفندق والسعر ونسبة الزيادة، وتبلغ قيمة المستوى الأول 84 ألفا و800 جنيه، وفيه يقيم الحاج في فندق 5 نجوم بساحة الحرم، والمستوى الثاني ينزل الحاج في فندق 4 نجوم بالمنطقة المركزية وقيمته 70 ألفا و600 جنيه.

وأضاف أن المستوى الثالث (الاقتصادي) 3 نجوم يقع بالمنطقة المركزية ويبعد 800 متر عن الحرم وقيمته 60 ألفا و400 جنيه، أما المستوى الرابع (الاقتصادي) ينزل الحاج في فنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية وقيمته 51 ألفا و500 جنيه.

وأوضح أن جميع الأسعار تشمل كافة الخدمات والوجبات فيما عدا قيمة تذكرة الطيران التي تم تحديدها من قبل شركة مصر للطيران بسعر 12 ألفا و100 جنيه وستضاف قيمتها لسعر كل برنامج.

وأشار المصدر إلى أن الحاج الفائز سيقوم بسداد قيمة الاشتراك بحساب المؤسسة ببنك مصر خلال موعد أسبوع من تاريخ إعلان القرعة، وسيتم توقيع الكشف الطبي على جميع الحجاج الفائزين من خلال هيئة التأمين الصحي وعمل ملف طبي لكل حاج بالتنسيق مع الهيئة.

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