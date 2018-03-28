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أخبار البلد

استعدادات مكثفة لبدء اليوم الأخير من ماراثون الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:24 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
تستعد عناصر الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الانتخابات الرئاسية في لجان مدينة نصر،لإنهاء التجهيزات استعدادا لبدء اليوم الثالث والأخير من ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث تفتح اللجان الانتخابية بالجمهورية أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا.

جدير بالذكر ان عناصر القوات المسلحة والشرطة تسلمت الأحد الماضى مقرات اللجان الانتخابية استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسية 2018.

وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.


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