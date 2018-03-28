"طوابير" أمام مدارس المطرية قبل فتح اللجان الانتخابية.. صور

شهدت اللجان الانتخابية بدائرة المطرية انتظار العشرات من المواطنين امامها قبل فتحها في الساعة 9 صباحا، للادلاء باصواتهم، حيث اصطف المواطنون في طوابير، وذلك في اليوم الثالث والاخير من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، مصر 2018.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.