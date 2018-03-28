ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

"طوابير" أمام مدارس المطرية قبل فتح اللجان الانتخابية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:14 ص
صدى البلد
محمد الزغبي
شهدت اللجان الانتخابية بدائرة المطرية انتظار العشرات من المواطنين امامها قبل فتحها في الساعة 9 صباحا، للادلاء باصواتهم، حيث اصطف المواطنون في طوابير، وذلك في اليوم الثالث والاخير من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، مصر 2018.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.

ترشيحاتنا

إيطاليا تلقي القبض على «مصري» بتهمة الترويج للفكر المتطرف بين الأطفال

الخميس.. عرض فيلم "7 قرون" في الجامعة الأمريكية بحضور بلاك تيما

مستشار المفتى: شرب الخمر لا ينقض الوضوء ولا يجوز لولي أمر الفتاة أن يجبرها على الزواج.. ومن يحرمون العمل في البنوك يتكلمون عنه من الخارج ولا يفهمون طبيعته

الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور

رضا «عبدالعال» معلقاً على هزيمة مصر أمام اليونان: «أنا فرحان في كوبر».. فيديو

إقبال متوسط من الناخبين بلجان المعادي .. صور

غرفة عمليات "الوزراء" تواصل متابعة سير الانتخابات في اليوم الأخير

4 لاعبين مرشحين لخلافة بنزيما في ريال مدريد

أول قبطي يفوز برحلة «عمرة» في قرعة الناخبين بالوادي الجديد

وفاء عامر تطالب بإلغاء المادة المُحددة لفترة حكم رئيس الجمهورية تأييدًا للسيسي

أول تعليق من مارادونا بعد سداسية إسبانيا بمرمى الأرجنتين

كوريا الجنوبية ترحب بزيارة الزعيم الشمالي إلى الصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير من المواطنين مع بداية فتح اللجان الانتخابية بالأقصر.. صور

بالأرقام والصور.. 8 محترفين مصريين في إنجلترا سجّلوا 45 هدفاً وصنعوا 24 خلال الموسم الجاري

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

فيديو

طريقة سهلة لتخزين الثوم فى ثوان .. فيديو
بث مباشر.. بدء اليوم الأخير لتصويت المصريين في انتخابات مصر 2018
بدء التصويت في اليوم الثالث لانتخابات مصر 2018 .. فيديو
إعلامية: انتخابات الرئاسة ملحمة وطنية.. فيديو
شاهد..زغروطة على الهواء من متصلة: "مصر في عُرس تاريخي"

ﺗﺼﻮﻳﺖ