اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الأخير للانتخابات بالقاهرة الجديدة..صور

افتتحت لجان الانتخابات الرئاسية، في مدينة القاهرة الجديدة، في ثالث أيام الانتخابات وأخرها بالماراثون الإنتخابي، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بصوتم فى الانتخابات الرئاسية، وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش والشرطة.



ويشهد محيط تلك اللجان غناء المواطنين الأغنيات الوطنية والاحتفالات الأخرى مثل الرقص عليها.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أول أمس الاثنين 26 مارس تنتهي اليوم الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.