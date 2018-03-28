الأرصاد تُحذر المصريين من شائعات جماعة الإخوان .. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة لم يصدر عنها اي بيانات رسمية تحذيرية للمواطنين عن طقس اليوم، مناشدا المواطنين عدم استقاء معلوماتهم الجوية إلا من الجهات الرسمية.



وأضاف "عبد العال" خلال مداخلة هاتفية له بفضائية صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تحدث الآن من سمات فصل الربيع، مؤكدا أنه رغم وجود الأمطار ونشاط محدود للرياح، إلا أن الطقس لطيف ويساعد في المشاركة في العملية الانتخابية.



واستنكر تحذيرات بعض أعضاء جماعة الإخوان على وسائل التواصل الاجتماعي بالأمس ودعوتهم للمواطنين عدم المشاركة في الانتخابات بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بعد شعورهم بالمشاركة القوية للمصريين في الانتخابات في اليومين الماضيين، فحاولوا منعهم بكل الطرق، وهي أمر غير علمي وغير صحيح.