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أخبار العالم

قطر تتهم البحرين بانتهاك مجالها الجوي وتشكوها إلى الأمم المتحدة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
رويترز
قالت وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء إن قطر اتهمت طائرة حربية بحرينية بانتهاك مجالها الجوي وإنها أبلغت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالانتهاك.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول الحادث الذي قالت إنه وقع يوم الأحد ووصفته بأنه "خرق خطير يشكل انتهاكا خطيرا وصارخا للقانون الدولي".

كانت سلطات الطيران المدني في الإمارات والبحرين قد ذكرت يوم الاثنين أن طائرتين حربيتين قطريتين اقتربتا بشكل خطير من طائرتين مدنيتين إماراتيتين في المجال الجوي البحريني وإنهما ستقدمان شكاوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة.

لكن الهيئة العامة للطيران المدني القطرية نفت ذلك وقالت في بيان إن الإمارات تحاول التغطية على الانتهاكات المتعددة للأجواء القطرية.

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