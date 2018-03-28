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أخبار البلد

توافد أهالي حدائق القبة على اللجان الانتخابية للتصويت.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:13 ص
صدى البلد
محمد بدران
واصل أهالي دائرة حدائق القبة إقبالهم على لجان الانتخابات الرئاسية، لليوم الثالث على التوالى للمشاركة في العملية الانتخابية واختيار رئيس جمهورية من بين المرشحين الإثنين عبدالفتاح السيسي وموسي مصطفى موسي.

وشهدت مدارس، النصر، والسادات، والنموذجية، إقبالا من الأهالي قبل فتح اللجان للمشاركة الانتخابية، وسط تواجد امنى مكثف من جانب قوات الجيش والشرطة.

يذكر أن جموع المواطنين من الرجال والنساء توافدوا أمام اللجان الانتخابية، التى فتحت، أبوابها فى تمام التاسعة صباح اليوم، الاربعاء، على مستوى محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، وسط تواجد أمني مكثف لعناصر القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان.

ويبلغ عدد لجان انتخابات الرئاسة بالجمهورية، 13 ألفا و706 لجان، وذلك لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وهم المقيدون بقاعدة بيانات الناخبين ولهم حق التصويت، على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

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