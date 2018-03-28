فتح لجان الاقتراع بمدينة نصر في انتخابات مصر 2018

فتحت منذ قليل، اللجان الانتخابية بمدينة نصر أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت في ثالث أيام انتخابات مصر 2018.



وانتظر العشرات أمام اللجان للدخول والإدلاء بأصواتهم بمجرد فتح اللجان حيث تشهد إقبالا متوسطا.



جدير بالذكر ان عناصر القوات المسلحة والشرطة تسلمت اول أمس الاحد مقرات اللجان الانتخابية استعدادا لتأمين الانتخابات الرئاسية 2018.



وانتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الاكمنة ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.



كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.

