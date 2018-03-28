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كوب من هذا المشروب يخلصك من الغازات وسموم الجسم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 11:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تسبب غازات البطن الكثير من الآلام التي لا يمكن تحملها، وخاصة إذا كان هذا الشخص يعاني منها بشكل مستمر ويرجع ذلك لعدد من الأسباب فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أن تجعل هذا المشروب مشروبك اليومي المفضل لمحاولة التخلص من غازات البطن وسموم الجسم.

يقدمه خبير التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية الدكتور أحمد صبري:

المكونات المطلوبة:
تفاح أخضر.
بقدونس.
رشة كمون عند اللزوم
ماء.

الطريقة:
تخلط المكونات كلها معًا في الخلاط الكهربائي.
تناول المشروب مرة يوميًا.
كوب من هذا المشروب يخلصك من الغازات وسموم الجسم

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