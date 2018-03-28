أكاديمية الأوسكار تغلق تحقيقا مع رئيسها في مزاعم تحرش جنسي

قالت أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار إنها لن تتخذ إجراء ضد رئيسها جون بيلي وإنها أنهت تحقيقها في اتهامات وجهت إليه بالتحرش الجنسي.



وأضافت الأكاديمية في بيان أمس الثلاثاء أنها بدأت التحقيق عندما تلقت شكوى ضد بيلي من شخص غير معروف يوم 13 مارس .



وجاء في البيان أن لجنة العضوية والإدارة "قررت بالإجماع أن هذه المسألة لا تستحق اتخاذ مزيد من الإجراءات. تم إبلاغ المجلس بما خلصت إليه اللجنة وبتوصياتها وصادق عليها. سيظل جون بيلي رئيسا للأكاديمية".



كانت مجلة فارايتي ذكرت يوم السبت أن بيلي نفى في مذكرة أرسلت إلى هيئة الأكاديمية صحة المزاعم التي وردت في المطبوعات التجارية بهوليوود بأنه حاول أن يلمس امرأة بطريقة غير ملائمة قبل عشر سنوات في موقع تصوير فيلم سينمائي.



ولم يتسن لرويترز التأكد من أي من المزاعم بشكل مستقل.



وأفادت مجلة فارايتي بأن بيلي، المصور السينمائي الذي يشتهر بأعمال مختلفة تشمل (جراوندهوج داي) و(هاو تو بي إيه لاتين لوفر)، قال في المذكرة إن التقارير الإعلامية التي وصفت الشكاوى التي تلقتها الأكاديمية غير صحيحة وتسهم فقط في تشويه حياته المهنية المستمرة منذ 50 عاما.