بدء التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية لليوم الثالث

فتحت لجان الانتخابات بمحافظة الإسكندرية ابوابها امام الناخبين فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة .





كانت اللجان الانتخابية بمحافظة الاسكندرية قد شهدت زيادة كبيرة فى أعداد الناخبين وخاصة من السيدات على مدار اليومين الأول والثانى من الانتخابات الرئاسية وقامت سيدات الإسكندرية بالخروج فى مظاهرات والتوجه للجان الانتخابية التصويت فى الانتخابات فى احتفالية فى حب مصر بالاعلام ، والتقاط الصور التذكارية أمام اللجان .

