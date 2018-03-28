توافد المواطنين الى اللجان في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمنوفية .. صور

فتحت مراكز الاقتراع بمحافظة المنوفية، اليوم الاربعاء، أبوابها في التاسعة صباحا، بلجان المحافظة في اليوم الثالث لعملية التصويت بالانتخابات الرئاسية بالمنوفية.



وتوافد الأهالي الى اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية، مصطحبين أطفالهم وابناءهم داخل اللجان.



يذكر أن محافظة المنوفية استعدت لاستقبال 2 مليون و529 الفا و254 ناخبا في 596 لجنة انتخابية و522 مقرا انتخابيا بالإضافة إلي تجهيز 12 مركزا انتخابيا في الانتخابات الرئاسية.

