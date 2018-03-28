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محافظات

توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:17 ص
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
جمالات الدمنهورى
بدأ منذ قليل لليوم الثالث على التوالى توافد المواطنين بمحافظة البحيرة الى لجان الانتخابات الرئاسية للادلاء بأصواتهم عقب فتح اللجان الانتخابية وسط اجراءات أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وتجري الإنتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من اليوم الإثنين 26 مارس وحتى الأرلعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور
توافد الناخبين الى لجان البحيرة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

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