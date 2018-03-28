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برلمان

رغم سوء الأحوال الجوية..سيدات شبرا الخيمة أمام اللجان الانتخابية للتصويت بالانتخابات..صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:15 ص
صدى البلد
أحمد أيمن
توافد أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على اللجان الانتخابية، في اليوم الثالث والأخير من انتخابات الرئاسة، وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية مساء أمس وسقوط الأمطار، إلا أن ذلك لم يمنع الناخبين من المشاركة والإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس مصر القادم.

وحرص الأهالي خاصة السيدات وكبار السن على القدوم مبكرا قبل فتح باب التصويت بدقائق للاستعلام عن لجانهم الانتخابية والمكوث أمامها لحين فتح الباب، معربين عن سعادتهم حيال المشاركة في الانتخابات.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
رغم سوء الأحوال الجوية..سيدات شبرا الخيمة أمام اللجان الانتخابية للتصويت بالانتخابات..صور
رغم سوء الأحوال الجوية..سيدات شبرا الخيمة أمام اللجان الانتخابية للتصويت بالانتخابات..صور

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