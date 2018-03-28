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ثقافة

وزير الثقافة تفتتح مهرجان دمنهور الدولى السادس للفلكلور..الجمعة

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:26 ص
الدكتورة ايناس عبد
الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة
جمالات الدمنهورى
تفتتح الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور وذلك فى السابعة مساء الجمعة 30 مارس على مسرح اوبرا دمنهور والتى تقام بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتستمر على مدار 9 ايام متصلة حتى السبت 7 ابريل بمشاركة 18 فرقة من 10 دول عربية واجنبية هى مصر ، نيجريا ، اندونيسيا ، فيتنام ، الصين ، سيريلانكا ، البرازيل ، لبنان ، الاردن ، تونس.

تنطلق الفعاليات بكرنفال للملابس التقليدية التراثية للدول المشاركة فى ساحة اوبرا دمنهور بعدها ينتقل الحضور الى داخل المسرح لافتتاح معرض للكتاب من اصدارات دار الاوبرا ويضم اكثر من 50 عنوانا بالاضافة الى مجموعة من الاسطوانات وشرائط الكاسيت بتخفيضات 50% للجمهور طوال فترة المهرجان.

و تبدأ المراسم بكلمات لوزير الثقافة ومحافظ البحيرة ورئيس الاوبرا يليها عرض فيلم تسجيلى عن الراحل الدكتور عبد المنعم كامل رئيس الاوبرا الاسبق والذى يتم تكريم اسمه مع 7 شخصيات اخرى بتسليمهم شهادات التقدير ودروع التكريم وهم الدكتور صلاح الراوى استاذ الادب الشعبى باكاديمية الفنون ، اسم الفنان الراحل الريس متقال ، الفنان عبد الستار سليم ، محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الاسبق لمدة 30 عام ، ينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الاسبق فى مصر ، المغنية الشابة هند الراوى والفنان اللبنانى القدير جابريل شايبى .

ويقدم المسرح للفقرات الفنية التى تضم عروضًا لكل من فرقتى شباب سريلانكا للرقص وليوانجين الصينية ، هند الراوى ، محمد رؤوف ، جابريل شايبى وحفيد الريس متقال يليها عرض الفلكلور والعصور لفرقة فرسان الشرق للتراث تصميم واخراج عصام عزت والذى يتناول نماذج من اشهر اشكال الفنون الشعبية المصرية عبر تاريخها .

يذكر ان مهرجان دمنهور الدولى للفلكلور بات ملتقى فنيًا يجمع شعوب وثقافات العالم على ارض مصر باعتبارها مهد الحضارات وصانعة للتاريخ كما ان ازدياد عدد الدول والفرق المشاركة فى الدورة السادسة يؤكد النجاح الذى حققته الدورات السابقة وهى فرسان الشرق للتراث ( دار الاوبرا المصرية ) ، رضا للفنون الشعبية ( قطاع الانتاج الثقافى ) ، قصر التذوق بالاسكندرية – اسيوط – الشرقية – الوادى الجديد – حلايب وشلاتين ( الهيئة العامة لقصور الثقافة ) ، اسوان لذوى الاحتياجات الخاصة – الفنون الشعبية بسوهاج ( وزارة الشباب والرياضة ) ، ايانجو للرقص ( نيجيريا ) ، هيئة اتشيه بيرن للفنون ( اندونيسيا ) ، لاك هونج ( فيتنام ) ، ليوانجين ( الصين ) ، الفنون الشعبية ( سريلانكا ) ، مارسيا جايا ( البرازيل ) ، جابى سيبا ( لبنان ) الرمثا وشابات السلط ( الاردن ) مجموعة عماد التونسى للفلكلور ( تونس ) .

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