كوريا الجنوبية ترحب بزيارة الزعيم الشمالي إلى الصين

رحبت حكومة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بالمحادثات الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الصيني شي جين بينج، أملا في أن تسرع هذه المحادثات من عملية نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في تعليق رسمي أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن حكومة سول ترحب بزيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى الصين، التي بدأت يوم الأحد الماضي وتنتهي اليوم، وبمحادثاته مع القادة الصينيين.



وأعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن أملها في أن تسهم زيارة كيم الأخيرة إلى الصين في نزع السلاح النووي وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، خاصة أنها جاءت قبيل عقد القمة بين الكوريتين، وكذلك القمة الكورية الشمالية-الأمريكية.



وكشفت مصادر إعلامية رسمية في كوريا الشمالية والصين عن المحادثات الأخيرة بين كيم جونج-أون وشي جين بينج في بكين، مؤكدة التزام الحليفين خلال محادثاتهما بتعزيز العلاقات.



وخلال زيارته إلى الصين، أعرب الزعيم الكوري الشمالي عن رغبته في إجراء محادثات مع الولايات المتحدة ونزع السلاح النووي من بلاده في حالة اتخاذ سول وواشنطن إجراءات متقدمة ومتزامنة لتحقيق السلام.