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برلمان

إقبال من الناخبين على لجان الدقي والعجوزة مع فتح باب التصويت

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:20 ص
صدى البلد
ماجدة بدوي
فتحت اللجان الانتخابية أبوابها بمنطقتي الدقي والعجوزة أمام الناخبين للتصويت فى الإنتخابات الرئاسيه منذ قليل وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وشهدت لجان الدقي والعجوزة (الشهيد عامر عبد المقصود، وكليه رياض الاطفال، ولجنة وزارة الزراعة ولجنة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات ولجنة إستراحة الديزال ، ولجان مدارس الأورمان ، وبدر والشهيد باسم محفوظ ) إقبال من الناخبين فور فتح أبواب اللجان .

وقد شهدت مقار اللجان ، تكثيفا أمنيا ملحوظا منذ الساعات الأولى فى آخر أيام التصويت للانتخابات الرئاسية، حيث انتشرت قوات الأمن من الجيش والشرطة أمام اللجان لتأمين القضاة والمشرفين على العملية الانتخابية فضلا عن تأمين الناخبين وحماية اللجان.

وكان اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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