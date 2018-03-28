البيت الأبيض: الصين أبلغتنا باستعداد زعيم كوريا الشمالية للقاء ترامب

أعلنت الولايات المتحدة أن الصين أبلغتها بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على استعداد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندر ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ ـ إن زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى بكين دليل على أن حملة الضغط القصوى التي تقوم بها الولايات المتحدة تخلق جوا مناسبا لإجراء محادثات مع بيونج يانج.



وكانت الصين قد كشفت - في وقت سابق - أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قام بزيارة غير رسمية لبكين من يوم الأحد الماضي إلى اليوم الأربعاء.



وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها الزعيم الكوري الشمالي برحلة خارجية منذ أن تولى السلطة في 2011 ، ومن المرجح أن تكون للإعداد لاجتماعات قادمة مع زعماء من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.