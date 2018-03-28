نتنياهو يخضع لفحوصات طبية.. لهذا السبب

خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من مستشفى هداسا في القدس ،حيث أجرى فحوصات طبية على إثر "ارتفاع بدرجة الحرارة" بحسب ما اعلن مكتبه.



وقال نتنياهو على تويتر:" أنا في طريقي للمنزل متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام".



وقد تمكن نتنياهو من العودة إلى مقر إقامته، بعد إخضاعه لمجموعة من التحاليل "التي كشفت عن مرض فيروسي معتدل في الجهاز التنفسي العلوي" بحسب البيان الصادر عن مكتبه.



وقال طبيبه الخاص" على ما يبدو لم يكمل فترة الراحة اللازمة للشفاء وأن الأعراض ساءت".