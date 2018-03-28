ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

نتنياهو يخضع لفحوصات طبية.. لهذا السبب

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
سيلينا الامير
خرج رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من مستشفى هداسا في القدس ،حيث أجرى فحوصات طبية على إثر "ارتفاع بدرجة الحرارة" بحسب ما اعلن مكتبه.

وقال نتنياهو على تويتر:" أنا في طريقي للمنزل متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام".

وقد تمكن نتنياهو من العودة إلى مقر إقامته، بعد إخضاعه لمجموعة من التحاليل "التي كشفت عن مرض فيروسي معتدل في الجهاز التنفسي العلوي" بحسب البيان الصادر عن مكتبه.

وقال طبيبه الخاص" على ما يبدو لم يكمل فترة الراحة اللازمة للشفاء وأن الأعراض ساءت".

ترشيحاتنا

بدء فتح لجان الزيتون وحدائق القبة في انتخابات مصر 2018

حكم الإقامة للصلاة للمنفرد

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

أيرلندا تضع اسم الفتاة الفلسطينية «عهد التميمي» على أحد شوارعها

خالد الغندور يكشف عن الهيكل الرئيسي لمنتخب مصر في المونديال.. فيديو

كوريا الجنوبية ترحب بزيارة الزعيم الشمالي إلى الصين

الإعلام الأمريكي يبرز موقف «مصرية» حملت زوجها على ظهرها للتصويت.. صور

صحافة اليوم.. الانتخابات توحد العائلات بالصعيد.. إسماعيل: زيادة التنسيق بين الجهات المعنية لتدبير الاحتياجات المالية.. «الإفتاء»: فتاوى الإخوان حول الانتخابات تسيئ إلى الإسلام

رضا عبدالعال يستبعد «شناوي» الزمالك من حراس مرمى المنتخب المتوقعين في كأس العالم.. فيديو

الصحافة السعودية: مسيرات في شوارع مدن مصرية تعكس الإقبال على الانتخابات و«كبار العلماء» بالرياض يحذر من قناة «الجزيرة»

محافظ شمال سيناء: حضور مكثف لأهالي المحافظة في الانتخابات..فيديو

وصفة لن تكلفك جنيهين لصنع بروتين لتنعيم شعرك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال كبير من المواطنين مع بداية فتح اللجان الانتخابية بالأقصر.. صور

بالأرقام والصور.. 8 محترفين مصريين في إنجلترا سجّلوا 45 هدفاً وصنعوا 24 خلال الموسم الجاري

عمر جابر بعد إصابته في ودية اليونان: «شكراً لكل واحد اطمن عليا»

سلوى خطاب تدلي بصوتها بالرغم من الإصابة في قدمها.. صور

عروسان يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسة بإحدى لجان المنصورة

فيديو

طريقة سهلة لتخزين الثوم فى ثوان .. فيديو
بث مباشر.. بدء اليوم الأخير لتصويت المصريين في انتخابات مصر 2018
بدء التصويت في اليوم الثالث لانتخابات مصر 2018 .. فيديو
إعلامية: انتخابات الرئاسة ملحمة وطنية.. فيديو
شاهد..زغروطة على الهواء من متصلة: "مصر في عُرس تاريخي"

ﺗﺼﻮﻳﺖ