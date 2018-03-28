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برلمان

ائتلاف حب الوطن يوفر سيارات لنقل المواطنين للجانهم الانتخابية .. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
أحمد أيمن
قال الدكتور مجدي علام الأمين العام لائتلاف حب الوطن، إن الائتلاف يتابع تسهيل مهمة الناخبين للوصول للجان، لافتا إلى أن الهيئة العليا في حالة انعقاد دائم لمتابعة منسقي الأقسام وكيفية تدبير وسائل الانتقال لكبار السن والسيدات لأقرب المقرات حيث تسبب إعادة توزيع بعض اللجان وتغيير المقرات في إبعاد بعض المقرات عن أماكن السكن.

وأضاف علام أن الائتلاف حاول أيضا حل مشاكل الوافدين الذين لم يتمكنوا من الذهاب للشهر العقاري وجاري متابعة باقي اللجان علي مستوي الجمهورية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم اليومين الماضيين شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
ائتلاف حب الوطن يوفر سيارات لنقل المواطنين للجانهم الانتخابية .. صور
ائتلاف حب الوطن يوفر سيارات لنقل المواطنين للجانهم الانتخابية .. صور
ائتلاف حب الوطن يوفر سيارات لنقل المواطنين للجانهم الانتخابية .. صور

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