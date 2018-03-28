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أخبار البلد

إقبال متوسط من الناخبين بلجان المعادي .. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:23 ص
صدى البلد
منار نور
بدأ توافد الناخبين فى منطقة المعادى، بشكل متوسط، فى الصباح الباكر لليوم الثالث على التوالي فتزامنا وفى ثالث وأخر أيام انتخابات الرئاسة 2018، وسط تشديدات أمنية من رجال الجيش والشرطة.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومين الأول والثانى شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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