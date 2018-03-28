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مؤتمر دولي بجامعة الأزهر عن تحديات الزراعة.. أبريل القادم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة في إطار نشاطها الدائم والمستمر وسعيها فى سبيل الحصول على الجودة والاعتماد مؤتمرها الدولى الأول تحت عنوان (الزراعة والتحديات المستقبلية ) .

صرح بذلك الدكتور محمد عبد المجيد برعى عميد الكلية ورئيس المؤتمر. وأعلن برعى أن المؤتمر الأول يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، خلال الفترة من 10 إلى 12 أبريل 2018 ؛ مشيرا إلى أن أمانة المؤتمر ضمت كلا من الدكتور عبد الرفيع الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر للمؤتمر ، الدكتور محمد الأسمر الهوارى وكيل الكلية للتعليم والطلاب أمين للمؤتمر ، الدكتور خالد الخواص مدير وحدة الجودة بالكلية منسقا للمؤتمر، الدكتور سمير مسعود أبو شليل نائب مدير وحدة الجودة رئيسا للجنة المنظمة ، الدكتور هشام خليفة وكيل الكلية الأسبق رئيسا للجنة العلمية.

وأوضح برعى أن المؤتمر يهدف لعرض ومناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات العلمية التى تساعد على زيادة الانتاج والرقعة الزراعية ومواجهة التحديات المستقبلية تمشيا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لافتا إلى من أهم التحديات التى يناقشها المؤتمر ويضع لها حلولا عملية هى مشكلات التغييرات المناخية ، والتصحر ، وندرة المياه ، إضافة إلى الاستفادة العلمية من خلال تبادل الأفكار بين المشاركين من مختلف دول العالم ، من أجل الوصول الى احدث الطرق العلمية نحو زيادة الانتاج والرقعة الزراعية ، وتحسين إنتاجية حيوانات المزرعة ، والاكثار من السللات الملائمة للتحديات المستقبلية ، بجانب تناول أحدث الأبحاث العلمية فى سبيل تحسين كفاءة استخدام مياة الرى ، إضافة الى مناقشة وسائل تحسين كفاءة استخدام الكيمياويات الزراعية ، وعلاقة التغييرات المناخية بالأمن الغذائى .

وأضاف برعى أن محاور المؤتمر الأول تتناول الاتجاهات الحديثة فى الانتاج النباتى والانتاج الحيوانى ، والجديد والحديث فى مجال مكافحة الأفات والأمراض ، بجانب تنمية الموارد المائية والأرضية ، كما أضاف أن المحاور تشمل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة ، وتطبيق المعلومات الجغرافية فى الزراعة ، والزراعة العضوية ، كما تتناول المحاور المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الزراعة فى مصر ، والأساليب الحديثة فى تكنولوجيا الأغذية والألبان ، وأخيرا تتناول المحاور التقنيات الحديثة فى الهندسة الزراعية .

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