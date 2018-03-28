وزير الأمن البريطاني : تشريع جديد لمكافحة الإرهاب أمام البرلمان قريبا

قال وزير الأمن البريطاني بن والاس، اليوم الأربعاء، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقدم تشريعا جديدا لمكافحة الإرهاب إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة.



وأضاف والاس "سترونها قريبا جدا. وضعنا حزمة قوية للغاية. سترونها في المستقبل القريب، في الأسابيع أو الشهور المقبلة".



كانت وزيرة الداخلية أمبر راد ذكرت العام الماضي أن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا بحاجة للتحديث حتى تواكب العصر الإلكتروني وتواجه مسألة الدعوة للفكر المتشدد عبر الإنترنت.