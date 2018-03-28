الخارجية: المشاركة في الانتخابات تساهم بشكل إيجابي في صنع مستقبل الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن المشاركة في الانتخابات تعد نوعا من المساهمة الإيجابية لصنع مستقبل الوطن، داعيا جميع المواطنين إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات.



وقال أبو زيد - في تصريح اليوم الأربعاء - "إن المشاركة هي في الواقع واجب وطني على كل مواطن وليست فقط حقا، فإذا لم أشارك فليس لي الحق في التعليق أو التعقيب أو إبداء الرأي بشأن أية سياسة من السياسات التي يتم تنسيقها "، وأضاف "أن المشاركة تعتبر مسئولية في الوقت الجاري؛ نظرا للتحديات التي يمر بها الوطن سواء في الداخل أو الخارج".



وأوضح "أن هناك محاولات مستميتة لتشويه صورة الانتخابات بادعاءات كثيرة مختلفة سواء كانت أنها انتخابات محسومة أو أن المنافسة غير موجودة".



وتابع "لقد جاء الوقت لكي يشارك كل مواطن ومواطنة مصرية ويدافع عن وطنه ومجتمعه وصورة دولته بأن يشارك ويبدي رأيه أيا كان هذا الرأي كي يكون له الحق بعد ذلك في أن يكون له رأي مسموع داخل الدولة ".

