اللجان الانتخابية بشمال سيناء تستقبل الناخبين في ثالث أيام انتخابات الرئاسة





وكان اليوم اليومين الماضيين قد شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.





ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



بدأ المواطنون في شمال سيناء التوافد على اللجان للتصويت بمجرد فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحا في اليوم الثالث لاختيار رئيس مصر.وقد لوحظ تواجد عدد كبير من الشباب الذي يقوم باستخراج الأسماء للناخبين قبل دخولهم اللجان للتسهيل عليهم عملية التصويت، قد سجلت نسب الحضور في لجان أبو صقل وعباس صالح بضاحية السلام والفواخرية ومجمع المدارس بالعريش حضور ملحوظ للناخبين كما سجل الحضور في لجان بئر العبد وسالمانة ورمانة وكذلك حي الكوثر حضور مكثف من جانب النابين لبث رسالة للعالم بأن أبناء سيناء يشاركون في بناء وطنهم مصر.وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018.