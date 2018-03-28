إقبال متوسط في الساعة الأولى من آخر أيام الانتخابات الرئاسية بالدقهلية.. صور

تشهد لجان الانتخابات الرئاسية بالدقهلية منذ فتح أبوابها إقبالا متوسطا من الناخبين في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية، حيث توافدوا على اللجان رغم الطقس السيئ الذي يضرب الدقهلية.



وشهد محيط اللجان إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الجيش والشرطة وانتشرت السيارات بمكبرات الصوت، التي تحث المواطنين على النزول والتصويت فيما تصدر المشهد لليوم الثانى السيدات وكبار السن.



ويشارك في الإشراف على الانتخابات 1150 قاضي أساسي واحتياطي موزعين على 983 لجنة فرعية في 792 مقر ومركز انتخابي و23 لجنة عامة ويبلغ عدد الناخبين 4 ملايين و95 ألف و720 ناخبا مستوى المحافظة.