ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تواجد أمنى مكثف باللجان الانتخابية فى أوسيم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
شهدت اللجان الانتخابية بمدارس أوسيم تأمينات مكثفة من القوات الأمنية لحماية الناخبين وسير العملية الانتخابية خلال فعاليات اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2018.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليومان الماضيان شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

إقبال كبير من المواطنين مع بداية فتح اللجان الانتخابية بالأقصر.. صور

دييجو كوستا يدافع عن ميسي بعد الهزيمة من اسبانيا بسداسية

وصفة لن تكلفك جنيهين لصنع بروتين لتنعيم شعرك

بعثة جامعة الدول العربية تتفقد إحدى اللجان بالهرم.. صور

«شوبير» يدافع عن هذا اللاعب بعد خسارة مصر أمام اليونان

4 لاعبين مرشحين لخلافة بنزيما في ريال مدريد

ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون مسيرة تأييد للسيسي أمام مدرسة عمر بن العاص بالسلام.. فيديو

أول تعليق من مارادونا بعد سداسية إسبانيا بمرمى الأرجنتين

"عمليات مجلس الوزراء": انتظام عمل جميع اللجان الانتخابية بالمحافظات

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها وترد على نجمة الإباحية «ستورمي دانيلز»

شاهد .. مرتضى منصور لرجاء الجداوى: يارب يولع فى قطر

هانى الناظر يُحذر من طقس اليوم وغد لمرضى الحساسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطفال «السيدة زينب» يلتقطون صورا تذكارية مع أفراد الجيش.. صور

مريضة بـ«جلطة» تصر على النزول بالإسعاف للتصويت فى الانتخابات.. صور

مسن وزوجته : "جينا ننتخب الريس وربنا يعينه على الحمل التقيل"..صور

إقبال كبير من المواطنين مع بداية فتح اللجان الانتخابية بالأقصر.. صور

بالأرقام والصور.. 8 محترفين مصريين في إنجلترا سجّلوا 45 هدفاً وصنعوا 24 خلال الموسم الجاري

فيديو

ذوو الاحتياجات الخاصة ينظمون مسيرة تأييد للسيسي أمام مدرسة عمر بن العاص بالسلام.. فيديو
جابر القرموطي يرتدي تي شيرت «شكرا للست المصرية» ويؤكد: الرئيس كسب الرهان.. فيديو
على نغمات "بشرة خير".. ناخبو مدرسة "طبري الشروق" يحتفلون بالعرس الديمقراطي.. فيديو
الخولى: حادث الاسكندرية الإرهابى ساعد على حشد الناخبين..فيديو
انتخابات الرئاسة.. «عمليات الوزراء» تتواصل مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

ﺗﺼﻮﻳﺖ