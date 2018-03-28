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جابر القرموطي يرتدي تي شيرت «شكرا للست المصرية» ويؤكد: الرئيس كسب الرهان.. فيديو

الأربعاء 28/مارس/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
نـدى هـشـام
ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، تي شيرت مكتوبا عليه «شكرا للست المصرية»، وذلك تقديرا للنساء المصريات اللاتي شاركن في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقال "القرموطي" خلال تغطيته للانتخابات الرئاسية في يومها الأخير، اليوم الأربعاء، "الرئيس السيسي راهن على الست المصرية وبالفعل كسب الرهان ونجحت المصريات في توصيل أصواتهن في الإنتخابات الرئاسية وظهورهن بقوة على الساحة".

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018. وكان قد شهدا اليوم الأول والثاني إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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