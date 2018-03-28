"عمليات الوزراء" تواصل عملها لليوم الثالث لمتابعة الانتخابات الرئاسية

واصلت غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء متابعة الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالي والاخير، وتتواصل الغرفة مع كافة غرف العمليات الفرعية في المحافظات للتأكد سلامة سير العملية الانتخابية.



ومن المقرر أن يجري رئيس الوزراء، اتصالا عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين من الغرفة لمتابعة سير العملية الانتخابية في كافة المحافظات.



وفتحت لجان التصويت أبوابها لليوم الثالث على التوالي والاخير أمام الناخبين ,منذ الصباح الباكر



وتنتهي اليوم عملية التصويت وتغلق اللجان أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإرسالها بعد ذلك إلى اللجان العامة، لتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة في يوم 2 أبريل المقبل.

