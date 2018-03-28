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«مش عارف تبطل أكل».. 4 أشياء تزيد الشعور بالجوع

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:00 م
تزيد الشعور بالجوع
تزيد الشعور بالجوع
اسماء محمد
قالت الدكتورة جيهان الحفني، أخصائي التغذية العلاجية، من أكثر الصعوبات التي تواجه النساء والرجال عند الرغبة إنقاص الوزن هو عدم القدرة على الالتزام بكمية الطعام حيث لا تكفي هذه الوجبات لسد الجوع لديهم.

وأضافت "جيهان" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري: أن هناك عدة أسباب وراء شعورك المتكرر بالجوع ولن نستطيع إنزال الوزن الزائد بدون علاجها، وهي:

قلة النوم:
كلما حرمت جسمك من ساعات النوم الكافية، تساهمين أكثر في احتمال زيادة وزنك. لا تعرفين ما السبب؟ حسنًا إذن، اعلمي أن قلة النوم تجعلك تأكلين أكثر و بشكل عشوائي، من جهة بسبب هرمون اللبتين؛ هذا الهرمون المسئول عادة على تنظيم الاحتياجات الطاقية للجسم.

فعندما لا تحظى بساعات نوم كافية، فإن إنتاج هذا الهرمون وعمله يخفضان، زيادة على ذلك، يفقد عقلك بعضًا من فطنته وقدرته على الحكم الجيد، ويصبح بذلك غير قادر على مقاومة نداء المعدة.

قصور المغذيات:
يمكن لنقص المواد المغذية في الجسم أن تحسسك بالجوع. في الواقع، كلما افتقر جسمك الكالسيوم، أو المغنيسيوم، أو الحديد، أو الفيتامينات أو السكر، يرسل لك مؤشرات تخبرك بذلك مما يتيح لك رغبة في تناول:

– حلويات: إذا كان لديك نقص السكر في الدم.
– الشوكولاطة: إذا كنت تفتقرين لالتربتوفان و المغنيسيوم.
– لحوم حمراء : إذا كنت بحاجة إلى الحديد.
– الجبن: إذا كان جسمك يعاني من قصور في الكالسيوم و الصوديوم.

المزاج:
الإجهاد، القلق، التوتر، الملل و قلة النشاط، كلها عوامل تستطيع تضليلك للإحساس بالجوع، مما يدفعك لتناول الطعام من دون تدبير.

عندما يتعلق الأمر بالمزاج أو المعنويات، يتوجب عليك السيطرة على شهيتك وأنت تعيشين حالة من الإجهاد مثلًا. يجب عليك أن تساعدي عقلك في إنشاء فاصل يفرق بين الرغبة في الأكل والمعنويات المنخفضة.

نوعية المأكولات:
إذا كنت معتادة على تناول الكثير من المأكولات الحلوة جدًا أو المالحة جدًا، لا تتفاجئي إن أحسستي بالجوع بعد ساعتين من الوجبات، عامة الأغذية المصنعة تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والكربوهيدرات، والصوديوم، بالمقابل نسبة المغذيات فيها تكون ضعيفة، مما يدفع جسمك لطلب المزيد من التغذية. يضاف إلى ذلك النسبة العالية للمكونات المسببة للإدمان المتواجدة في هذا النوع من المأكولات.

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